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Франція має намір переконати країни ЄС ввести нафтове ембарго проти Росії

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Париж, Вівторок 19 квітня 2022 11:12
Франція має намір переконати країни ЄС ввести нафтове ембарго проти Росії Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що ембарго на російську нафту на рівні Європейського Союзу знаходиться в розробці. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон підтримує цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ле мера радіо "Європа 1".

"Я сподіваюся, що в найближчі тижні ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти", - сказав Ле Мер.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на поставки російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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