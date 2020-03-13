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Нафтова війна загальмує перехід на екологічно чисту енергію, - МЕА

Новини » Економіка     13.03.2020 - 08:59
Нафтова війна загальмує перехід на екологічно чисту енергію, - МЕА
Фото: Фатіх Біроль (wikipedia.org)

Цінова війна на нафтовому ринку вдарити по попиту на електромобілі

Почалася цінова війна на нафтовому ринку негативно позначиться на прагненні країн переходити на екологічно чисту енергію, заявив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль. Про це повідомляє The Guardian.

Біроль зазначив, що поточна ситуація стане "хорошою перевіркою" прихильності кліматичних зобов'язань, які взяли на себе уряди і компанії останнім часом.

"Спостерігачі швидко помітять, якщо підвищена увага, що приділяється урядами та компаніями цього переходу, зійде нанівець, коли ринкові умови стануть більш несприятливими", - зазначив він.

Зокрема, цінова війна на нафтовому ринку, поряд з уповільненням зростання світової економіки, може вдарити по попиту на електромобілі і знизити привабливість заходів підтримки відновлюваних джерел енергії. Погіршує ситуацію й те, що низькі ціни на енергоносії, як правило, зменшують економічні вигоди від збереження енергії та пошуку способів найефективнішого її використання.

Нагадаємо, Саудівська Аравія може потроїти поставки нафти в Європу з великою знижкою, за ціною 25 доларів за барель. Так європейський нафтовий ринок "перетвориться на місце найбільш запеклої боротьби за нафту між ер-Ріядом чи Москвою".

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