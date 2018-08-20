Нефтяная компания Total ушла из Ирана из-за санкций США

Total не будет вести совместную разработку месторождения Южный Парс

Французская нефтяная компания Total ушла из Ирана из-за американских санкций. Об этом заявил министр энергетики Ирана Бижан Зангане, передает Icana.

По словам Зангане, Total официально расторгла контракт на разработку месторождения Южный Парс. Предполагалось, что Total будет его разрабатывать совместно с National Iranian Oil Company (NIOC).

"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошли уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", - отметил он.

По словам министра, Иран в данный момент ищет замену Total для разработки месторождения.

Напомним, 7 августа США возобновили действие санкций против Ирана. Первый блок ограничительных мер коснулся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами; второй блок будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

Сразу после этого стало известно, что немецкий автомобилестроительный концерн Daimler приостанавливает бизнес в Иране из-за объявленных американских санкций.