Нафтова компанія Total пішла з Ірану через санкції США

Total не буде вести спільну розробку родовища Південний Парс

Французька нафтова компанія Total пішла з Ірану через американські санкції. Про це заявив міністр енергетики Ірану Біжан Зангане, передає Icana.

За словами Зангане, Total офіційно розірвала контракт на розробку родовища Південний Парс. Передбачалося, що Total буде його розробляти спільно з National Iranian Oil Company (NIOC).

"Total офіційно вийшла з домовленості щодо розробки Південного Парса-11. Пройшли вже більше двох місяців з того моменту, як компанія оголосила про вихід з угоди", - зазначив він.

За словами міністра, Іран в даний момент шукає заміну Total для розробки родовища.

Нагадаємо, 7 серпня США відновили дію санкцій проти Ірану. Перший блок обмежувальних заходів торкнувся автомобільного сектора Ірану, а також торгівлі золотом і іншими металами; другий блок буде стосуватися енергетичного сектору Ірану, транзакцій, що мають відношення до вуглеводневої сировини, і транзакцій, пов'язаних з центральним банком Ірану.

Відразу після цього стало відомо, що німецький автомобілебудівний концерн Daimler призупиняє бізнес в Ірані через оголошені американські санкції.