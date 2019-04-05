На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

В Венесуэле на нефтепроводе в штате Ансоатеги произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticias.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

​"Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества (блэкаут) за месяц, в результате которого электроэнергия отсутствует в большинстве штатов страны.

Отметим, первое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение было зафиксировано вечером 29 марта и затронуло Каракас и другие крупные города.

РБК-Украина писало, что Европейский парламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов и выразил поддержку плану Гуайдо по созданию переходного правительства и проведению досрочных президентских выборов.