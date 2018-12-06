Нефтегазовые лоты от Госгеонедр появились в системе ProZorro.Продажи

Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)

В системе опубликованы первые 10 лотов

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) опубликовала в системе ProZorro.Продажи первые 10 лотов, которые впоследствии будут выставлены на открытых аукционах. Об этом сообщил врио председателя Госгеонедр Олег Кирилюк во время брифинга в среду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, в рамках пилотного проекта, который стартовал в ноябре, 6 декабря в системе были выставлены на продажу первые разрешения, и все они касаются нефтегазовых участков.

"В дальнейшем мы планируем выставлять от 5 до 10 лотов в месяц и это будет касаться не только нефтегазоносных участков, но и будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми. В 2019 году мы планируем провести более 10 аукционов онлайн", – подчеркнул Кирилюк.

Также он добавил, что согласно условиям пилотного проекта, заявление на участие в аукционе можно подать в течение 90 календарных дней, что позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам.

Участие в аукционах смогут принять компании, которые уже имеют регистрацию в Украине.

Также победитель торгов будет иметь обязательства относительно выполнения обязательного минимального перечня работ по добыче полезных ископаемых, при невыполнении которых компания будет лишена спецразрешения на законных основаниях.

"Запуск прозрачных аукционов по продаже разрешений на пользование недрами – это значительный прогресс для реформы государственных продаж, считает первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов. "ProZorro.Продажи" уже успешно продает активы банков, государственных компаний, коммунальных предприятий. И полностью готова к тому, чтобы продавать разрешения на пользование недрами", – подчеркнул он.

В свою очередь Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины отметил, что в следующем году в 15-ти странах состоятся нефтегазовые аукционы.

"Жесткая конкуренция в мире требует от Украины приложить максимум усилий, чтобы побороться за инвесторов и заинтересовать нашими предложениями участков. Убежден, что залогом успешного проведения нефтегазовых аукционов в Украине является их популяризация на международной арене, а также эффективная коммуникация с претендентами к которой должны быть привлечены высшие государственные лица", – подчеркнул Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

"Мы приглашаем всех заинтересованных покупателей не медлить и регистрироваться на площадках, изучать лоты и готовиться к первых электронных аукционов", – отметил и.о. директора ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" Алексей Соболев.

Напомним, реализуя курс на реформирование отрасли добычи недр и привлечения инвесторов, при содействии премьера Владимира Гройсмана, правительство утвердило постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов". Согласно документу, проведение аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами осуществляются исключительно в соответствии с Временного порядка, утвержденного в вышеупомянутом постановлении.

На исполнение постановления, 27 декабря Госгеонедра подписала соглашение с ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" о старте пилотного проекта по проведению открытых электронных аукционов по продаже разрешений на пользование недрами. Пилотный проект продлится до 1 сентября, и по его результатам Госгеонедра сформируют предложения относительно обязательного использования электронных аукционов.

Ранее благодаря открытым аукционам на ProZorro.Продажи государство и местные общины уже продали активов почти на 12 млрд грн.