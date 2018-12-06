Нафтогазові лоти від Держгеонадр з’явилися в системі ProZorro.Продажі

Фото: Олег Кирилюк (прес-служба)

В системі опубліковані перші 10 лотів

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) опублікувала в системі ProZorro.Продажі перші 10 лотів, які згодом будуть виставлені на відкритих аукціонах. Про це повідомив т. в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк під час брифінгу в середу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, в рамках пілотного проекту, який стартував в листопаді, 6 грудня в системі були виставлені на продаж перші дозволи, і всі вони стосуються нафтогазових ділянок.

"Надалі ми плануємо виставляти від 5 до 10 лотів щомісяця і це буде стосуватись не тільки нафтогазоносних ділянок, а й будуть різні родовища з різними корисними копалинами. В 2019 році ми плануємо провести більше 10 аукціонів онлайн", – підкреслив Кирилюк.

Також він додав, що згідно умов пілотного проекту, заяву на участь в аукціоні можна подати протягом 90 календарних днів, що дозволить потенційним покупцям ретельно підготуватись до аукціонів.

Участь у аукціонах зможуть взяти компанії, що вже мають реєстрацію в Україні.

Також переможець торгів матиме зобов’язання щодо виконання обов’язкового мінімального переліку робіт з видобутку корисних копалин, при невиконанні яких компанія буде позбавлена спецдозволу на законних підставах.

"Запуск прозорих аукціонів з продажу дозволів на користування надрами – це значний прогрес для реформи державних продажів, вважає перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. "ProZorro.Продажі" вже успішно продає активи банків, державних компаній, комунальних підприємств. І повністю готова до того, щоб продавати дозволи на користування надрами", – підкреслив він.

В свою чергу Роман Опімах, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України зауважив, що у наступному році у 15-ти країнах відбудуться нафтогазові аукціони.

"Жорстка конкуренція у світі вимагає від України докласти максимум зусиль, щоб поборотися за інвесторів та зацікавити нашими пропозиціями ділянок. Переконаний, що запорукою успішного проведення нафтогазових аукціонів в Україні є їхня популяризація на міжнародній арені, а також ефективна комунікація з претендентами до якої мають бути залучені найвищі державні особи", – наголосив Опімах, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України.

"Ми запрошуємо усіх зацікавлених покупців не зволікати і реєструватись на майданчиках, вивчати лоти і готуватися до перших електронних аукціонів", – зазначив в.о. директора ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" Олексій Соболев.

Нагадаємо, реалізуючи курс на реформування галузі видобутку надр та залучення інвесторів, за сприяння прем'єра Володимира Гройсмана, уряд затвердив постанову "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів". Згідно з документом, проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюються виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого у вищезазначеній постанові.

На виконання постанови, 27 грудня Держгеонадра підписала угоду з ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" про старт пілотного проекту щодо проведення відкритих електронних аукціонів з продажу дозволів на користування надрами. Пілотний проект триватиме до 1 вересня, і за його результатами Держгеонадра сформують пропозиції щодо обов’язкового використання електронних аукціонів.

Раніше завдяки відкритим аукціонам на ProZorro.Продажі держава і місцеві громади вже продали активів майже на 12 млрд грн.