Нефтебаза во Львове полностью разрушена в результате вражеского ракетного удара, - ОГА

"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - сообщил Козицкий.

Он уточнил, что подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.

Напомним, вчера 26 марта, российско-оккупационные войска нанесли ракетные удары по городу Львов. Сначала они атаковали территорию нефтебазы, а затем - территорию завода оборонной сферы. По официальным данным, пострадали пять человек, погибших нет.

Также стало известно, что нанесенный вчера российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно (Ровенская область). В результате жертв и пострадавших нет.

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