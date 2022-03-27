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Нефтебаза во Львове полностью разрушена в результате вражеского ракетного удара, - ОГА

Фото: нефтебаза во Львове полностью разрушена (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Нефтебаза во Львове полностью разрушена российскими войсками. Туда вчера попала вражеская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - сообщил Козицкий.

Он уточнил, что подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.

Напомним, вчера 26 марта, российско-оккупационные войска нанесли ракетные удары по городу Львов. Сначала они атаковали территорию нефтебазы, а затем - территорию завода оборонной сферы. По официальным данным, пострадали пять человек, погибших нет.

Также стало известно, что нанесенный вчера российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно (Ровенская область). В результате жертв и пострадавших нет.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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