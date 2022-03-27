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Нафтобаза у Львові повністю зруйнована внаслідок ворожого ракетного удару, - ОДА

Фото: нафтобаза у Львові повністю зруйнована (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Нафтобаза у Львові повністю зруйнована російськими військами. Туди вчора влучила ворожа ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської ОДА Максима Козицького.

"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - повідомив Козицький.

Він уточнив, що підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.

Нагадаємо, вчора 26 березня, російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Львів. Спочатку вони атакували територію нафтобази, а потім - територію заводу оборонної сфери. За офіційними даними, постраждали п’ятеро людей, загиблих немає.

Також стало відомо, що завданий вчора російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно (Рівненська область). В результаті жертв і постраждалих немає.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЛьвівНафтаВійна Росії проти України