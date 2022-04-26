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От нефтебаз до железной дороги. В МВД рассказали об изменении стратегии оккупантов

Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталья Юрченко

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил, почему Россия изменила стратегию и начала обстреливать железную дорогу. По его словам, таким образом агрессор пытается остановить экспорт Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Денисенко в эфире телемарафона.

"Если сначала они стреляли по нефтебазам, пробуя разрушить цепи поставок топлива, и им не удалось это сделать. Сейчас они поменяли стратегию и стреляют по железнодорожной инфраструктуре, считая, что это позволит им остановить движение товаров, при чем, в обоих направлениях. Как в центр и на восток, куда идут продукты питания и промтовары, и все, что нужно для армии, так и с востока на запад", - отметил он.

Денисенко добавил, что такие действия Российской Федерации лишь замедляют работу железной дороги и вызывают задержки, но не останавливают экспорт.

"В принципе у нас, поскольку заблокированы порты, весь экспорт это западная граница. Они считают, что смогут сломать экспорт Украины, а это одно из основных поступлений в бюджет страны. К счастью, пока что то, что делает Россия оно всего-навсего замедляет работу железной дороги и просто приводит к определенным задержкам", - добавил советник министра.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций на западе и в центре Украины.

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