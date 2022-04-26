Від нафтобаз до залізниці. У МВС розповіли про зміну стратегії окупантів

"Якщо спочатку вони стріляли по нафтобазах, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, і їм не вдалося це зробити. Зараз вони поміняли стратегію і стріляють по залізничній інфраструктурі, вважаючи, що це дозволить їм зупинити рух товарів, при чому, в обох напрямках. Як в центр і на схід, куди йдуть продукти харчування і промтовари, і все, що потрібно для армії, так і зі сходу на захід", - зазначив він.

Денисенко додав, що такі дії Російської Федерації лише сповільнюють роботу залізниці та викликають затримки, але не зупиняють експорт.

"В принципі у нас, оскільки заблоковані порти, весь експорт це західний кордон. Вони вважають, що зможуть зламати експорт України, а це одне з основних надходжень до бюджету країни. На щастя, поки що те, що робить Росія воно всього-на-всього сповільнює роботу залізниці і просто призводить до певних затримок", - додав радник міністра.