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Від нафтобаз до залізниці. У МВС розповіли про зміну стратегії окупантів

Фото: радник очільника МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталія Юрченко

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив, чому Росія змінила стратегію та почала обстрілювати залізницю. За його словами, таким чином агресор намагається зупинити експорт України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Денисенка в ефірі телемарафону.

"Якщо спочатку вони стріляли по нафтобазах, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, і їм не вдалося це зробити. Зараз вони поміняли стратегію і стріляють по залізничній інфраструктурі, вважаючи, що це дозволить їм зупинити рух товарів, при чому, в обох напрямках. Як в центр і на схід, куди йдуть продукти харчування і промтовари, і все, що потрібно для армії, так і зі сходу на захід", - зазначив він.

Денисенко додав, що такі дії Російської Федерації лише сповільнюють роботу залізниці та викликають затримки, але не зупиняють експорт.

"В принципі у нас, оскільки заблоковані порти, весь експорт це західний кордон. Вони вважають, що зможуть зламати експорт України, а це одне з основних надходжень до бюджету країни. На щастя, поки що те, що робить Росія воно всього-на-всього сповільнює роботу залізниці і просто призводить до певних затримок", - додав радник міністра.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій на заході та в центрі України.

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