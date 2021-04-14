Нефть взлетела в цене после публикации статистики по запасам в США

На вечерней торговой сессии лондонской биржи ICE цена нефти марки Вrent на поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 18 марта. Сорт WTI подорожал до 63 долларов за бочку.

По состоянию на 19:20 по киевскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 4,38% — до 66,44 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 4,75% до 63,02 доллара за баррель.

Нефть взлетела в цене на доллар за 15 минут. Резкий рост начался после выхода статистики по запасам в США - темп их сокращения стал сильнейшим с середины февраля. По данным американского Министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в стане за прошедшую неделю снизились на 5,89 млн баррелей и по состоянию на 9 апреля составили 492,42 млн баррелей.

Еще одной причиной резкого роста цен на нефть эксперты называют апрельский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). В организации вслед за ОПЕК улучшили прогноз увеличения спроса на нефть в 2021 году до 5,7 млн баррелей в сутки. В МЭА отметили, что этому способствуют благоприятные макроэкономические прогнозы.