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Нефть взлетела в цене после публикации статистики по запасам в США

Новина українською → Лондон, Среда 14 апреля 2021 19:21
Нефть взлетела в цене после публикации статистики по запасам в США Фото: буровая установка в море (OilNow)
Автор: РБК-Украина

На вечерней торговой сессии лондонской биржи ICE цена нефти марки Вrent на поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 18 марта. Сорт WTI подорожал до 63 долларов за бочку.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 19:20 по киевскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 4,38% — до 66,44 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 4,75% до 63,02 доллара за баррель.

Нефть взлетела в цене на доллар за 15 минут. Резкий рост начался после выхода статистики по запасам в США - темп их сокращения стал сильнейшим с середины февраля. По данным американского Министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в стане за прошедшую неделю снизились на 5,89 млн баррелей и по состоянию на 9 апреля составили 492,42 млн баррелей.

Еще одной причиной резкого роста цен на нефть эксперты называют апрельский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). В организации вслед за ОПЕК улучшили прогноз увеличения спроса на нефть в 2021 году до 5,7 млн баррелей в сутки. В МЭА отметили, что этому способствуют благоприятные макроэкономические прогнозы.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 58 долларов за баррель. В декабре прошлого года агентство ожидало 45 долларов за баррель.

Отметим, в середине февраля мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Причиной стали обрушившиеся на американский штат Техас снежная буря и похолодание. В результате разгула стихии более 2 млн жителей остались без электроэнергии.

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