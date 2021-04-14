Нафта злетіла в ціні після публікації статистики щодо запасів у США

На вечірньої торгової сесії лондонській біржі ICE ціна нафти марки Вrent на піднялася вище 66 доларів за барель вперше з 18 березня. Сорт WTI подорожчав до 63 доларів за барель.

Станом на 19:20 за київським часом ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 4,38% - до 66,44 долара, травневих ф'ючерсів на WTI - на 4,75% до 63,02 долара за барель.

Нафта злетіла в ціні на долар за 15 хвилин. Різке зростання почався після виходу статистики щодо запасів у США - темп їх скорочення став найсильнішим з середини лютого. За даними американського Міністерства енергетики, комерційні запаси нафти в стані за минулий тиждень знизилися на 5,89 млн барелів і станом на 9 квітня склали 492,42 млн барелів.

Ще однією причиною різкого зростання цін на нафту експерти називають квітневий звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). В організації слідом за ОПЕК поліпшили прогноз збільшення попиту на нафту в 2021 році до 5,7 млн барелів на добу. У МЕА відзначили, що цьому сприяють сприятливі макроекономічні прогнози.