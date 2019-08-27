Нефть выросла в цене после заявлений Трампа о возможной сделке с Китаем

Цены на нефть выросли после того, как США и Китай заявили о возможном заключении торговой сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,41% до 58,94 дол. за баррель по состоянию на 8:25 вторника. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 0,45% до 53,88 дол. за баррель.

Повышение цены произошло после того, как в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что между США и Китаем может быть заключена торговая сделка. Ранее относительно снижения эскалации экономического конфликта и разрешение спора путем "спокойных" переговоров выступил с заявлением вице-премьер Госсовета Китайской народной республики Лю Хэ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после введения Китаем ответных тарифов на товары из США стоимостью около 75 млрд долларов, цены на нефть упали на на 3%. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,09% до 58,67 долларов за баррель, а WTI - на 3,09 до 53,64 за баррель долларов.

Также сообщалось, что Иран попросил Европейский союз разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам. В обмен на это в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке.