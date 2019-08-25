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Иран попросил ЕС разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам

Новости » Политика    25.08.2019 - 20:57
Иран попросил ЕС разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

В обмен Иран согласен вернуться к условиям ядерной сделки

Иран предложил странам Европейского союза сделать шаг навстречу Тегерану в обмен на согласие вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В Иране заявили, что "жестом доброй воли" со стороны ЕС было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.

В Тегеранев обмен заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. Кроме того, иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Иран должен был ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц. Зариф проводит встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Пока неизвестно, будет ли он встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представитель Елисейского дворца сообщил, что Зариф прибыл в Биарриц по приглашению Ле Дриана "для обсуждения недавних инициатив президентов Ирана и Франции".

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