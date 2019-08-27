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Нафта зросла в ціні після заяв Трампа про можливу угоду з Китаєм

Новини » Енергетика    27.08.2019 - 11:21
Нафта зросла в ціні після заяв Трампа про можливу угоду з Китаєм
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ф'ючерси на Brent зросли на 0,41%, на WTI - на 0,45%

Ціни на нафту виросли після того, як США і Китай заявили про можливе укладання торгової угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,41% до 58,94 дол. за барель станом на 8:25 вівторка. Ф'ючерси на американську легку нафту WTI зросли на 0,45% до 53,88 дол. за барель.

Підвищення ціни відбулося після того, як у понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що між США і Китаєм може бути заключена торгова угода. Раніше щодо зниження ескалації економічної конфлікту і вирішення спору шляхом "спокійних" переговорів виступив із заявою віце-прем'єр Держради Китайської народної республіки Лю Хе.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після введення Китаєм відповідних тарифів на товари із США вартістю близько 75 млрд доларів, ціни на нафту впали на 3%. У понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,09% до 58,67 доларів за барель, а WTI - на 3,09 до 53,64 доларів за барель.

Також повідомлялося, що Іран попросив Європейський союз дозволити експорт нафти і дати доступ до рахунків. В обмін на це в Тегерані заявили про готовність відмовитися від дій, що суперечать ядерної угоді 2015 року, а також сприяти вирішенню протиріч на Близькому Сході.

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