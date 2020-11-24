Нефть выросла до максимума с марта в надеждах на вакцину от COVID-19

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 24 ноября, достигли самого высокого уровня с марта, поскольку новости о третьей вакцине от коронавируса вселили надежды на более быстрое восстановление спроса на нефть. Кроме того, избранный президент США Джо Байден получил добро на начало смены администрации Белого дома.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь выросли на 0,65%, до 46,36 долларов за баррель к 10:40 по киевскому времени, а цены на нефть марки WTI поднялись на 0,86%, до 43,43 долларов.

Ранее нефть Brent выросла до сессионного максимума в 46,56 долларов - самого высокого уровня с начала марта до того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией, что привело к падению цен на нефть. Оба нефтяных эталона выросли примерно на 5% на прошлой неделе.

"Прогресс в разработке и поставках вакцины снижает риски на пути к нормальной жизни нефтяных рынков", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в компании Axi. По его словам, "в не столь отдаленном будущем вакцина вернет людей в самолеты и круизные лайнеры".

В понедельник AstraZeneca заявила, что ее вакцина против COVID-19 продемонстрировала 70% эффективность в основных испытаниях и может быть эффективна до 90%. Это может дать миру оружие для борьбы с глобальной пандемией, которое может быть дешевле в производстве, проще в распространении и быстрее в использовании, чем у конкурентов.

Также помогает снизить неопределенность на финансовых рынках то, что президент Дональд Трамп разрешил чиновникам перейти в новую администрацию Джо Байдена, предоставив своему сопернику доступ к брифингам и финансированию, даже несмотря на то, что он пообещал продолжать усилия по борьбе с результатами выборов.

Трейдеры также сосредоточили свое внимание на технических встречах ОПЕК+, которые готовят почву для встречи министров на следующей неделе, на которой будет обсуждаться продление ограничений на добычу нефти на следующий год из-за слабого спроса на фоне второй волны COVID-19.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.