Нафта зросла до максимуму з березня в надії на вакцину від COVID-19

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту марки Brent в понеділок, 24 листопада, досягли самого високого рівня з березня, оскільки новини про третю вакцину від коронавірусу вселили надії на більш швидке відновлення попиту на нафту. Крім того, обраний президент США Джо Байден отримав добро на початок зміни адміністрації Білого дому.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень зросли на 0,65%, до 46,36 доларів за барель до 10:40 за київським часом, а ціни на нафту марки WTI піднялися на 0,86%, до 43,43 доларів.

Раніше нафта Brent виросла до сесійного максимуму в 46,56 доларів - найвищого рівня з початку березня до того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією, що призвело до падіння цін на нафту. Обидва нафтових еталона зросли приблизно на 5% минулого тижня.

"Прогрес в розробці і постачанні вакцини знижує ризики на шляху до нормального життя нафтових ринків", - сказав Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків компанії Axi. За його словами, "у не дуже віддаленому майбутньому вакцина поверне людей в літаки та круїзні лайнери".

У понеділок AstraZeneca заявила, що її вакцина проти COVID-19 продемонструвала 70% ефективність основних випробуваннях і може бути ефективна до 90%. Це може дати світові зброю для боротьби з глобальною пандемією, яка може бути дешевше у виробництві, простіше у поширенні і швидше у використанні, ніж у конкурентів.

Також допомагає знизити невизначеність на фінансових ринках те, що президент Дональд Трамп дозволив чиновникам перейти в нову адміністрацію Джо Байдена, надавши своєму суперникові доступ до брифінгів і фінансування, навіть попри те, що він пообіцяв продовжувати зусилля по боротьбі з результатами виборів.

Трейдери також зосередили свою увагу на технічних зустрічах ОПЕК+, які готують ґрунт для зустрічі міністрів на наступному тижні, на якій буде обговорюватися продовження обмежень на видобуток нафти на наступний рік через слабкий попит на тлі другої хвилі COVID-19.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.