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Нефть стремительно дешевеет на мировых рынках: как это повлияет на цену бензина в Украине

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Украина, Четверг 07 июля 2022 11:52
Нефть стремительно дешевеет на мировых рынках: как это повлияет на цену бензина в Украине Фото: цены на бензин Украине упадут из-за удешевления нефти (Getty Images )
Автор: Александр Белоус

Снижение цены нефти на мировых рынках со 120 до 100 долларов повлияет на стоимость бензина в Украине. Для того, чтобы на АЗС появились новые ценники, понадобится несколько недель.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

"Нам стоит ожидать, что цены на нефтепродукты за счет котировок нефти уменьшатся", - отметил эксперт

По его словам, для того, чтобы розничный рынок нефтепродуктов отреагировал на удешевление нефти, нужно от двух недель до месяца. "Снижение цен на бензин в Украине может быть от 5% до 10% уже в начале августа", - сказал Билявский.

В то же время он отметил, что во второй половине июля - в августе возрастет спрос на дизельное топливо со стороны аграриев. "Надеюсь, что не сильно повлияет на цены на бензин", - добавил он.

Эксперт Центра Разумкова рассказал, что по расчетам падение стоимости нефти на 20% влечет за собой удешевление нефтепродуктов на розничном рынке примерно на 10%.

Как отметил эксперт, сегодня Украина на 100% зависит от импорта нефтепродуктов. "Я надеюсь, импортозависимость будет преодолена после нашей победы над Российской Федерацией", - сказал Билявский.

Напомним, цены на нефть марки Brent упали 7 июля ниже 100 долларов за баррель.

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