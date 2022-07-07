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Нефть подешевела до 100 долларов: что происходит с ценами

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Токио, Четверг 07 июля 2022 08:30
Нефть подешевела до 100 долларов: что происходит с ценами Фото: Цены на нефть упали до 100 долларов за баррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в четверг, 7 июля, восстановили свои позиции после резкого падения на двух предыдущих сессиях. Инвесторы вновь сосредоточили свое внимание на ограниченном предложении, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу перспектив спроса на фоне рисков глобальной рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 101,36 долларов за баррель после падения более чем на 2 доллара до сессионного минимума в 98,50 доллара ранее. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,6% до 99,12 долларов за баррель, отскочив от внутридневного минимума в 96,57 доллара.

«Опасения рецессии продолжают расти, и это, очевидно, вызывает некоторые опасения по поводу перспектив спроса, - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела исследований сырьевых товаров ING. Однако поддерживающие фундаментальные факторы должны означать, что дальнейшее снижение относительно ограничено».

Опасения рецессии

Цены на нефть упали вместе с другими сырьевыми товарами, такими как металлы и пальмовое масло, поскольку центральные банки по всему миру за последние несколько месяцев повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией, увеличивая опасения по поводу рецессии и удара по спросу на сырьевые товары.

Brent и WTI закрылись в среду на самом низком уровне с 11 апреля. Падение последовало за резким падением во вторник, несмотря на дефицит мировых запасов. WTI упала на 8%, в то время как Brent упала на 9% - падение на 10,73 доллара стало третьим по величине для контракта с момента начала торгов в 1988 году.

Трейдеры наблюдают за возможными перебоями в поставках нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которому российский суд приказал приостановить деятельность на 30 дней. Экспорт через КТК, через который проходит около 1% мировых поставок нефти, по состоянию на утро среды продолжался.

Напомним, цены на нефть упали на 9,5% во вторник, 5 июля, что стало самым большим дневным падением с марта.

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