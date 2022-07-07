Нафта стрімко дешевшає на світових ринках: як це вплине на ціну бензину в Україні

Зниження ціни нафти на світових ринках зі 120 до 100 доларів вплине на вартість бензину в Україні. Для того, щоб на АЗС з’явилися нові цінники, знадобиться декілька тижнів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Нам варто очікувати, що ціни на нафтопродукти за рахунок котирувань нафти зменшаться", - зазначив експерт

За його словами, для того, щоб роздрібний ринок нафтопродуктів відреагував на здешевлення нафти, потрібно від двох тижнів до місяця. "Зниження цін на бензин в Україні може бути від 5% до 10% вже на початку серпня", - сказав Білявський.

Водночас він зауважив, що у другій половині липня - в серпні зросте попит на дизельне пальне з боку аграріїв. "Сподіваюсь, що не сильно вплине на ціни на бензин", - додав він.

Експерт Центру Разумкова розповів, що за розрахунками падіння вартості нафти на 20% спричиняє здешевлення нафтопродуктів на роздрібному ринку приблизно на 10%.

Як зазначив експерт, сьогодні Україна на 100% залежить від імпорту нафтопродуктів. "Я сподіваюсь, імпортозалежність буде подолана після нашої перемоги над Російською Федерацією", - сказав Білявський.