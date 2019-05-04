ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нафта з РФ надійшла на станцію "Мозир" в Білорусі

Новини » Економіка    04.05.2019 - 19:46
Нафта з РФ надійшла на станцію "Мозир" в Білорусі
Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

Персоналом акредитованої лабораторії виконано відбір проб нафти, яка надійшла

Концерн "Белнефтехим" повідомляє про надходження чистої російської нафти на лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Мозир" ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, персоналом акредитованої лабораторії виконано відбір проб нафти, яка надійшла, і підтверджено її відповідність стандарту.

ЛВДС "Мозир" є головною станцією нафтопроводу "Гомельтранснафта Дружба" з резервуарним парком 200 тис. куб. м. Нафта зі станції надходить на Мозирського НПЗ. Транзитний потік нафти, досягаючи ЛВДС, розгалужується - в західному напрямку на Польщу і Німеччину, в південному - в Україну, Угорщину, Словаччину, Чехію.

Нагадаємо, 30 квітня Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту.За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Також гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко заявляв, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба" можна буде до кінця першої декади травня.

Оператори трубопроводу "Дружба" погодили порядок відновлення транзиту нафти Труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах
Новини України Російська ФедераціянефтьБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся