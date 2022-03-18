Нефть резко подорожала из-за усиления санкций против России

Цены на нефть продолжили свое ралли в пятницу, 18 марта, в конце третьей нестабильной торговой недели. Нефть дорожает, поскольку незначительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной вызвал угрозу ужесточения санкций и длительного перебоя в поставках нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несмотря на неудачи на полях сражений и карательные санкции Запада, президент России Владимир Путин не собирается сдаваться. Четвертый день переговоров между российскими и украинскими переговорщиками проходил по видеосвязи, но Кремль заявил, что соглашение еще не достигнуто.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили 2,6%, до 109,39 долларов за баррель после роста почти на 9% в четверг, что стало самым большим процентным приростом с середины 2020 года. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 2,9%, до 105,91 долларов за баррель, добавив к скачку на 8% в четверг.

Несмотря на отскок, оба эталонных контракта должны были закончить неделю с падением примерно на 3% после того, как торговались в диапазоне 16 долларов. Цены упали с 14-летнего максимума, достигнутого почти две недели назад.

"Я все еще ожидаю большей волатильности. По-прежнему много неопределенности", - сказал Джастин Смирк, старший экономист Westpac в Сиднее.

Сокращение предложения из-за санкций в отношении России, сбои в ядерных переговорах с Ираном, истощение запасов нефти и опасения по поводу резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае, ударившего по спросу, - все это привело к тому, что в течение недели цены резко колебались.

Аналитики говорят, что комментарии официального представителя Кремля о том, что отчет о значительном прогрессе в мирных переговорах был "неправильным", а президент США Джо Байден назвал Путина "военным преступником", вызвали волну покупок в четверг.

Аналитик RBC Capital Хелима Крофт предупредила, что потери от экспорта российской нефти, вероятно, окажутся устойчивыми, и что компенсирующих баррелей не хватает.

"По сообщениям, госсекретарь США Блинкен готовится посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию в конце этого месяца, и нефтяной вопрос, вероятно, будет одним из главных пунктов повестки дня", - сказала она в записке.

Подчеркнув ограниченность поставок, консалтинговая компания FGE сообщила, что запасы продукции на суше в ключевых странах в это время года на 39,9 млн баррелей ниже среднего показателя за 2017-2019 годы, а также на 45 млн баррелей ниже в годовом исчислении.

Волатильность отпугнула игроков от рынка нефти, что, в свою очередь, может усугубить колебания цен, считают трейдеры, банкиры и аналитики.

"На таком жестком рынке и на таком неликвидном бумажном рынке вы получите некоторую волатильность", - сказал Смирк.