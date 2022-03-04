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Нефть резко подорожала, поскольку опасения санкций прервали экспорт из России

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в пятницу, 4 марта, поскольку опасения по поводу западных санкций прервали экспорт российской нефти. Сообщения о пожаре на Запорожской атомной электростанции напугали рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,9% до 114,23 долларов за баррель. Нефть WTI подорожала на 2,2% до 110,04 долларов за баррель.

Нефть дорожает на опасениях, что западные санкции из-за вторжения в Украину прервут поставки из России, которая является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов. Торговая активность в отношении российской сырой нефти замедлилась, поскольку покупатели не решаются совершать покупки из-за санкций, в то время как на президента США Джо Байдена оказывается растущее давление с целью запретить импорт российской нефти в США.

Мировые акции упали после сообщений о том, что Запорожская атомная электростанция загорелась после атаки российских войск.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть