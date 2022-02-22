Нафта різко подорожчала через загострення російської кризи

Ціни на нафту різко зросли у вівторок, 22 лютого через побоювання про перебої з поставками на тлі загострення напруженості у відносинах між Росією і Україною. Нафта дорожчає після того, як Москва направила війська в два регіони на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Дії Москви викликали міжнародне засудження, і офіційні особи США заявили, що Вашингтон за погодженням з союзниками планує оголосити про нові санкції проти Росії, другого за величиною виробника нафти в світі.

Президент США Джо Байден видав розпорядження про припинення ділової активності США в ОРДЛО і заборону на імпорт всіх товарів з цих регіонів. Але представник адміністрації Байдена заявив, що військові дії Росії ще не являють собою вторгнення, яке спричинить за собою більш широкий пакет санкцій.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2,2%, до 97,5 доларів за барель до 10:00 за київським часом після зростання на 2% в понеділок. Ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили на 3,7% до 94,5 доларів. Ринок США був закритий у понеділок у зв'язку з державним святом

Аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар сказав, що малоймовірно, що уряди США і Європи введуть нафтові або газові санкції проти Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну, оскільки це заподіє шкоди їм же. Однак Росія сама може обмежити постачання нафти і газу, якщо спробує відповісти на санкції, введені Заходом, додав Дхар.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у зриві мирних переговорів і виключив територіальні поступки.

Аналітики кажуть, що велике питання, що нависло над нафтовим ринком, полягає в тому, чи буде насправді порушений експорт російських енергоносіїв, якщо Москва продовжить повномасштабне вторгнення в Україну, а західні уряди введуть санкції проти російських фінансових установ.