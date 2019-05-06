Нефть резко подешевела на заявлении Трампа о новых пошлинах

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 6 мая, резко опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, стоимость июльских фьючерсов на Brent в 08:10 по киевскому времени опустилась до 69,4 доллара за баррель. Это на 2,05% ниже закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть резко упали на заявлении президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер подчеркнул, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Как пишет The Wall Street Journal, заявления Трампа застали Пекин врасплох, и Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

Напомним, в апреле цена нефти североморской марки Brent впервые за полгода превысила отметку 75 долларов за баррель. Нефть резко подорожала на фоне угрозы санкций США за импорт сырья из Ирана и Венесуэлы.