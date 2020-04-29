Нефть дорожает в надежде на восстановление экономики

Фото: добыча нефти (OilNow)

Позитивные новости о возможном лечении коронавирусной инфекции увеличивают стоимость рисковых активов

Цены на американскую нефть WTI подскочили в среду, 29 апреля, отыграв часть потерь этой недели, на фоне ожиданий некоторого восстановления спроса вслед за смягчением мер изоляции некоторыми европейскими странами и американскими городами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, на рост нефти повлияли данные о том, что запасы в США выросли меньше, чем ожидалось.

Июньские фьючерсы на WTI прибавили 15,9% до 14,30 к 10:00 по киевскому времени после падения на 27% за первые два дня этой недели. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,5% до $21,40 за баррель.

Рисковые активы, включая акции, росли в течение большей части этого месяца благодаря огромным дозам стимулов фискальной и монетарной политики по всему миру, направленных на смягчение экономического удара от пандемии COVID-19.

Позитивные новости о возможном лечении инфекции, а также о прогрессе в разработке вакцины также подняли настроения в последнее время.

Более того, у инвесторов растет уверенность в том, что инфекция может достичь своего пика, так как некоторые регионы Соединенных Штатов, Европы и Австралии постепенно ослабляют ограничения.

По данным API, запасы нефти выросли на 10 млн баррелей до 510 млн за неделю, завершившуюся 24 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 10,6 млн баррелей.

"Это достаточно хорошая новость о том, что, возможно, хранилища в США заполняются не так быстро, как вы могли бы подумать", - сказал Лэхлан Шоу, руководитель отдела исследований в области сырьевых товаров в National Australia Bank в Мельбурне.

Рынку предстоит оценить еще одни данные о запасах США: Управление энергетической информации США опубликует еженедельную сводку позднее в среду.

Регуляторы штата Техас, крупнейшего производителя нефти в США, 5 мая проведут голосование по вопросу того, следует ли вводить ограничения на производство. Штаты Северная Дакота и Оклахома также изучают способы законного сокращения производства.

Отметим, майские фьючерсы на американскую нефть WTI 20 и 21 апреля опускались на отрицательную территорию из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного коронавирусом.

Напомним, крупнейший на территории России частный нефтедобытчик "Лукойл" допускает резкое падение цен на эталонный сорт Brent, к ценам на который привязана российская нефть. Лукойл прогнозирует, что снижение спроса в результате влияния пандемии COVID-19, а также ограниченные возможности хранения могут привести к резкому снижению цен на Brent, аналогичному тому, который демонстрировал американский сорт WTI ранее.