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Нефть растет на фоне надежд на окончание торговой войны между США и Китаем

Новости » Финансы    06.09.2019 - 10:29
Нефть растет на фоне надежд на окончание торговой войны между США и Китаем
Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть марки Brent подорожала до 61 доллара за баррель

Мировые цены на нефть растут 6 сентября на фоне снижения напряженности, после того, как Вашингтон и Пекин договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в следующем месяце. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 6 центов до 61,01 доллара за баррель, в то время как нефть марки WTI подорожала на 5 центов до 56,35 доллара за баррель.

Китай и США 5 сентября договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в начале октября в Вашингтоне. Это породило надежды на прекращение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая привела к резкому росту тарифов и отразилась на экономическом росте.

Затянувшийся спор оказал сдерживающее влияние на цены на нефть, хотя они выросли в течение года, чему способствовало сокращение производства Организацией стран-экспортеров нефти и другими странами, включая Россию.

Как сообщило Управление энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 30 августа, на 4,8 миллиона баррелей до 422,98 миллиона баррелей. Причем запасы сокращались третью неделю подряд, несмотря на скачок импорта.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

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Новости Украины нефтьBrentСоединенные Штаты Америки
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