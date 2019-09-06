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Нафта росте на тлі надій на закінчення торгової війни між США і Китаєм

Новини » Фінанси    06.09.2019 - 10:29
Нафта росте на тлі надій на закінчення торгової війни між США і Китаєм
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта марки Brent подорожчала до 61 долара за барель

Світові ціни на нафту ростуть 6 вересня на тлі зниження напруженості, після того, як Вашингтон і Пекін домовилися провести торгові переговори на високому рівні в наступному місяці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 6 центів до 61,01 долара за барель, у той час як нафта марки WTI подорожчала на 5 центів до 56,35 долара за барель.

Китай і США 5 вересня домовилися провести торгові переговори на високому рівні на початку жовтня у Вашингтоні. Це породило надії на припинення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу, яка призвела до різкого зростання тарифів і відбилася на економічному зростанні.

Тривала суперечка надала стримуючий вплив на ціни на нафту, хоча вони зросли протягом року, чому сприяло скорочення виробництва Організацією країн-експортерів нафти та іншими країнами, включаючи Росію.

Як повідомило Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 30 серпня, на 4,8 мільйона барелів до 422,98 мільйона барелів. Причому запаси скорочувалися третій тиждень поспіль, незважаючи на стрибок імпорту.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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