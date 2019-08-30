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Нефть растет из-за урагана во Флориде и оптимизма в отношении торговли

Новости » Экономика    30.08.2019 - 12:25
Нефть растет из-за урагана во Флориде и оптимизма в отношении торговли
Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть показывают максимальный недельный рост с июля

Цены на нефть 30 августа растут на фоне снижения запасов в США и приближения урагана к американскому штату Флорида, а также ожиданий возобновления торговых переговоров США и Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent с начала недели выросли на 3% до 60,90 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI выросли более чем на 4% до 56,40 долларов за баррель. Таким образом, цены на нефть могут показать рекордный с начала июля недельный подъем.

В то же время беспокойство по поводу замедления экономического роста и влияния на спрос на нефть торговой войны между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире сдерживали рост цен на этой неделе.

Однако в четверг Соединенные Штаты и Китай дали понять, что возобновят торговые переговоры, обсудив следующий раунд личных встреч в сентябре в преддверии введения дополнительных пошлин Вашингтоном.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу из-за урагана "Дориан", который приближается к Флориде. Он отметил, что в ближайшие дни для него "очень важно" находиться в Вашингтоне. "Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа на пути урагана", - заявил Трамп.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

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