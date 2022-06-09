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Нефть продолжает дорожать после достижения трехмесячного максимума

Фото: Цены на нефть выросли 9 июня до 124 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в четверг, 9 июня, держаться около трехмесячного максимума после того, как Китай сообщил о более высоком, чем ожидалось, экспорте в мае. Пиковый летний спрос на бензин в Соединенных Штатах поддерживает уровень цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 123,93 долларов за баррель, в то время как июльская нефть марки WTI подорожала на 0,2% до 122,35 долларов. Оба бенчмарка закрылись в среду на самом высоком уровне с 8 марта, совпав с уровнями 2008 года.

Экспорт Китая подскочил на 16,9% по сравнению с прошлым годом, поскольку ослабление ограничений, связанных с COVID, позволило перезапустить некоторые заводы, что стало самым быстрым ростом с января этого года.

Тем временем пиковый летний спрос на бензин в Соединенных Штатах продолжал обеспечивать уровень цен.

"Трудно ожидать значительного спада в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, вероятно, будет только расти по мере того, как мы приближаемся к автомобильному сезону", - сказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Усилия производителей нефти ОПЕК+ по увеличению добычи "не обнадеживают", заявил в среду министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи, отметив, что в настоящее время группе не хватает 2,6 млн баррелей в сутки.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил о кризисе в случае суровой зимы. Европа может столкнуться с нехваткой энергии следующей зимой после того, как вторжение России в Украину усугубило энергетический кризис в регионе.

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НефтьЦены на бензин