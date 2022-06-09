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Нафта продовжує дорожчати після досягнення тримісячного максимуму

Фото: ціни на нафту виросли 9 червня до 124 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в четвер, 9 червня, триматися близько тримісячного максимуму після того, як Китай повідомив про більш високий, ніж очікувалося, експорт в травні. Піковий літній попит на бензин в Сполучених Штатах підтримує рівень цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 123,93 доларів за барель, в той час як липнева нафта марки WTI подорожчала на 0,2% до 122,35 доларів. Обидва бенчмарки закрилися в середу на найвищому рівні з 8 березня, співпавши з Рівнями 2008 року.

Експорт Китаю підскочив на 16,9% в порівнянні з минулим роком, оскільки ослаблення обмежень, пов'язаних з COVID, дозволило перезапустити деякі заводи, що стало найшвидшим зростанням з січня цього року.

Тим часом піковий літній попит на бензин у Сполучених Штатах продовжував забезпечувати рівень цін.

"Важко очікувати значного спаду в найближчі місяці, оскільки ринок бензину, ймовірно, буде тільки зростати в міру того, як ми наближаємося до автомобільного сезону", - сказав глава відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон.

Зусилля виробників нафти ОПЕК + по збільшенню видобутку" не обнадіюють", заявив в середу міністр енергетики ОАЕ Сухейл аль-Мазруї, зазначивши, що в даний час групі не вистачає 2,6 млн барелів на добу.

Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив про кризу в разі суворої зими. Європа може зіткнутися з нестачею енергії наступної зими після того, як вторгнення Росії в Україну посилило енергетичну кризу в регіоні.

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НафтаЦіни на бензин