Нефть подорожала за последнюю неделю: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть стабильно растут на азиатских торгах в пятницу, 29 июля. Этому способствовали опасения по поводу поставок, поскольку внимание переключилось на следующую встречу ОПЕК+, хотя опасения рецессии сдерживают рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре выросли на 0,4%, до 96,80 долларов за баррель, компенсировав потери предыдущей сессии. Недельный рост составляет почти 3% за неделю. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает в пятницу, не изменились на уровне 107,14 долларов за баррель. Более активный октябрьский контракт поднялся на 0,1%, до 101,91 долларов.

"Мы снова вернулись в режим компромисса, когда настроения меняются между рисками рецессии во втором полугодии и фундаментальным дефицитом предложения на рынке", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Ключевым фактором станет следующая встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией под общим названием ОПЕК+, которая состоится 3 августа.

В настоящее время производители отменили рекордное сокращение поставок на 9,7 млн баррелей в сутки, о котором они договорились в апреле 2020 года, когда спрос резко упал из-за пандемии COVID-19.

"У цен на нефть мало шансов (понести) глубокие потери на фоне слабого доллара США и продолжающегося кризиса предложения", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Источники в ОПЕК+ заявили, что группа рассмотрит возможность сохранения добычи нефти в сентябре без изменений, но два источника в ОПЕК+ также сообщили, что будет обсуждаться небольшое увеличение добычи.

Решение не увеличивать добычу разочарует Соединенные Штаты после того, как в этом месяце президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в надежде заключить сделку по добыче нефти.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил в четверг, что правительство с оптимизмом смотрит на встречу ОПЕК+, а дополнительное предложение поможет стабилизировать рынок.

Аналитики, однако, говорят, что ОПЕК+ будет сложно значительно увеличить предложение, учитывая, что многие производители изо всех сил пытаются выполнить свои квоты на добычу из-за отсутствия инвестиций в нефтяные месторождения.