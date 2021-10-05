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Нефть подорожала до максимума за три года после решения ОПЕК+ по добыче

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 5 октября, достигнув максимальных уровней за три года. Нефть продолжает рост после того, как основные мировые производители нефти (ОПЕК+) объявили о своем решении сохранить ограничение на поставки сырой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3%, до 81,49 долларов за баррель, поднявшись на 2,5% в понедельник. Нефть WTI (США) подорожала на 0,2%, до 77,74 долларов после роста на 2,3% на предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, заявили в понедельник, что сохранят соглашение о постепенном увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ проигнорировала призывы США и Индии к увеличению добычи по всему миру, поскольку экономика восстанавливается, хотя и нерегулярно, после пандемии коронавируса.

Цены на нефть уже выросли более чем на 50% в этом году. Рост усилил инфляционное давление, которым обеспокоены странами-потребителями сырой нефти. Оно может подорвать восстановление после пандемии.

Незадолго до голосования источник сообщил агентству Reuters, что ОПЕК+ была обеспокоена тем, что четвертая глобальная волна заражения COVID-19 может повлиять на восстановление спроса.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил после переговоров, что, по его мнению, рынок сейчас сбалансирован.

"Мы ожидаем постепенной нормализации роста спроса, а восстановление предложения начнет оказывать давление на цены на нефть с четвертого квартала. В этом году рост спроса превысил предложение, что помогло ценам достичь многолетних максимумов, но мы ожидаем, что эта динамика изменится на противоположную, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу", - говорится в сообщении Capital Economics.

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Нефть