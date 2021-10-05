Нафта подорожчала до максимуму за три роки після рішення ОПЕК+ щодо видобутку

Нафта марки Brent подорожчала на 0,3%, до 81,49 доларів за барель, піднявшись на 2,5% в понеділок. Нафта WTI (США) подорожчала на 0,2%, до 77,74 доларів після зростання на 2,3% на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, включаючи Росію, заявили в понеділок, що збережуть угоду про поступове збільшення видобутку нафти на 400 тисяч барелів на добу. ОПЕК + проігнорувала заклики США та Індії до збільшення видобутку по всьому світу, оскільки економіка відновлюється, хоча і нерегулярно, після пандемії коронавірусу.

Ціни на нафту вже зросли більш ніж на 50% цього року. Зростання посилив інфляційний тиск, яким стурбовані країнами-споживачами сирої нафти. Воно може підірвати відновлення після пандемії.

Незадовго до голосування джерело повідомило агентству Reuters, що ОПЕК + була стурбована тим, що четверта Глобальна хвиля зараження COVID-19 може вплинути на відновлення попиту.

Російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив після переговорів, що, на його думку, ринок зараз збалансований.

"Ми очікуємо поступової нормалізації зростання попиту, а відновлення пропозиції почне чинити тиск на ціни на нафту з четвертого кварталу. Цього року зростання попиту перевищило пропозицію, що допомогло цінам досягти багаторічних максимумів, але ми очікуємо, що ця динаміка зміниться на протилежну, оскільки ОПЕК+ нарощує видобуток", - йдеться в повідомленні Capital Economics.