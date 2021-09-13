Нефть подорожала до максимума за неделю из-за ущерба от урагана Ида

Нефть Brent подорожала на 0,9%, до 73,59 долларов за баррель, а нефть марки WTI также прибавила 1%, до 70,38 долларов. Оба контракта находятся на максимуме с 3 сентября.

Около трех четвертей морской добычи нефти в Мексиканском заливе США, или около 1,4 миллиона баррелей в день, остановлено с конца августа. Нефтепереработчики США восстанавливаются быстрее, чем добыча нефти из-за удара урагана Ида. Большинство из девяти нефтеперерабатывающих заводов Луизианы, пострадавших от урагана, были перезапущены или перезапускались в пятницу.

Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе США, в четверг отменил некоторые экспортные грузы из-за повреждения морских объектов в результате урагана Ида, заявив о том, что потери энергии будут продолжаться в течение нескольких недель.

Помимо воздействия Ида, внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на потенциальных пересмотрах прогнозов спроса на нефть со стороны Организации нефтедобывающих стран (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), поскольку число случаев коронавируса продолжает расти. В понедельник ОПЕК, вероятно, пересмотрит свой прогноз на 2022 год в сторону снижения.

"Похоже, что цены на нефть могут продолжать дрейфовать в диапазоне консолидации на данный момент, от 70 до 75 долларов, как мы говорили ранее", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.