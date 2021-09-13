Нафта подорожчала до максимуму за тиждень через збитки від урагану Іда

Нафта Brent подорожчала на 0,9%, до 73,59 доларів за барель, а нафта марки WTI також додала 1%, до 70,38 доларів. Обидва контракти знаходяться на максимумі з 3 вересня.

Близько трьох чвертей морського видобутку нафти в Мексиканській затоці США, або близько 1,4 мільйона барелів на день, зупинено з кінця серпня. Нафтопереробники США відновлюються швидше, ніж видобуток нафти через удар урагану Іда. Більшість з дев'яти нафтопереробних заводів Луїзіани, постраждалих від урагану, були перезапущені або перезапускалися в п'ятницю.

Royal Dutch Shell, найбільший виробник нафти в Мексиканській затоці США, в четвер скасував деякі експортні вантажі через пошкодження морських об'єктів в результаті урагану Іда, заявивши про те, що втрати енергії триватимуть протягом декількох тижнів.

Крім впливу Іда, увага ринку на цьому тижні буде зосереджена на потенційних переглядах прогнозів попиту на нафту з боку організації нафтовидобувних країн (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оскільки число випадків коронавірусу продовжує зростати. У понеділок ОПЕК, ймовірно, перегляне свій прогноз на 2022 рік у бік зниження.

"Схоже, що ціни на нафту можуть продовжувати дрейфувати в діапазоні консолідації на даний момент, від 70 до 75 доларів, як ми говорили раніше", - сказав Хоуі Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.