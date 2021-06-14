Нефть подорожала до максимума за два года

Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до 73,20 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с мая 2019 года. Нефть WTI поднялась на 0,7% до 71,38 долларов за баррель, самого высокого уровня с октября 2018 года.

Автомобильный трафик возвращается к уровню, предшествовавшему пандемии, в Северной Америке и большей части Европы и все больше самолетов находится в воздухе по мере ослабления антикоронавирусных блокировок и других ограничений, что привело к трехнедельному повышению показателей нефти.

"В краткосрочной перспективе рынок нефти может быть нестабильным с частыми откатами, поскольку цены на сырую нефть начинают снижаться, поскольку спрос в Европе и Индии сталкивается с проблемами", - сказал Авар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures в Сингапуре.

"Однако основная тенденция сохраняется, и глубокие откаты предоставят возможности для покупок на спаде", - сказал он.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете в пятницу сообщило, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзникам (ОПЕК+), необходимо увеличить добычу для удовлетворения восстанавливающегося спроса.

Goldman Sachs заявил на прошлой неделе, что ожидает, что этим летом цена на нефть марки Brent вырастет до 80 долларов за баррель, поскольку вакцинация повысит экономическую активность во всем мире.