Нафта подорожчала до максимуму за два роки

Нафта марки Brent подорожчала на 0,7% до 73,20 доларів за барель. Це найвищий показник з травня 2019 року. Нафта WTI піднялася на 0,7% до 71,38 доларів за барель, найвищого рівня з жовтня 2018 року.

Автомобільний трафік повертається до рівня, що передував пандемії, в Північній Америці і більшій частині Європи і все більше літаків знаходиться в повітрі в міру ослаблення антикоронавірусних блокувань та інших обмежень, що призвело до тритижневого підвищення показників нафти.

"У короткостроковій перспективі ринок нафти може бути нестабільним з частими відкатами, оскільки ціни на сиру нафту починають знижуватися, оскільки попит в Європі та Індії стикається з проблемами", - сказав Авар Санду, старший менеджер з сировинних товарів Phillip Futures в Сінгапурі.

"Однак основна тенденція зберігається, і глибокі відкати нададуть можливості для покупок на спаді", - сказав він.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму щомісячному звіті в п'ятницю повідомило, що Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзникам (ОПЕК+), необхідно збільшити видобуток для задоволення відновлюваного попиту.

Goldman Sachs заявив минулого тижня, що очікує, що цього літа ціна на нафту марки Brent зросте до 80 доларів за барель, оскільки вакцинація підвищить економічну активність у всьому світі.