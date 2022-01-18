Нефть подорожала до максимума с 2014 года: в чем причина

"Новая геополитическая напряженность усугубила продолжающиеся признаки напряженности на рынке", - отмечает аналитик ANZ Research.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1,6%, до 87,85 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 2% до 85,53 долларов за баррель. Оба эталонных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.

После нанесения беспилотных и ракетных ударов, которые вызвали взрывы в бензовозах и привели к гибели трех человек, движение хуситов предупредило, что может нанести удар по другим объектам, в то время как ОАЭ заявили, что оставляют за собой право "ответить на эти террористические атаки.

Нефтяная компания ОАЭ ADNOC заявила, что активировала планы обеспечения непрерывности бизнеса, чтобы обеспечить бесперебойную поставку продукции своим местным и международным клиентам после инцидента на топливной базе Муссафа.

Аналитики CommSec говорят, что цены на нефть также поддерживаются более низкими зимними температурами в северном полушарии, что увеличивает спрос на топливо для отопления.

"По прогнозам аналитиков, в этом году спрос превысит предложение, поскольку мир выходит из двухлетней изоляции и возвращается к более нормальной траектории спроса", - сказал Эш Гловер из CMC Markets.

По мнению аналитиков, жесткий баланс спроса и предложения вряд ли улучшится.

"Если текущая геополитическая напряженность сохранится и члены ОПЕК+ не смогут обеспечить увеличение на 400 тысяч баррелей в день, макроэкономические показатели в сочетании с сильными техническими прогнозами могут привести к тому, что цены подтолкнутся к отметке в 100 долларов, где находится следующий (значимый) уровень технического сопротивления", - сказал Гловер.