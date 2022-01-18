Нафта подорожчала до максимуму з 2014 року: в чому причина

"Нова геополітична напруженість посилила триваючі ознаки напруженості на ринку", - відзначає аналітик ANZ Research.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1,6%, до 87,85 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили на 2% до 85,53 доларів за барель. Обидва еталонні показники досягли найвищого рівня з жовтня 2014 року.

Після нанесення безпілотних і ракетних ударів, які викликали вибухи в бензовозах і призвели до загибелі трьох осіб, рух хуситів попередив, що може завдати удару по інших об'єктах, в той час як ОАЕ заявили, що залишають за собою право "відповісти на ці терористичні атаки.

Нафтова компанія ОАЕ ADNOC заявила, що активувала плани забезпечення безперервності бізнесу, щоб забезпечити безперебійну поставку продукції своїм місцевим і міжнародним клієнтам після інциденту на паливній базі Муссафа.

Аналітики CommSec кажуть, що ціни на нафту також підтримуються нижчими зимовими температурами в Північній півкулі, що збільшує попит на паливо для опалення.

"За прогнозами аналітиків, цього року попит перевищить пропозицію, оскільки світ виходить з дворічної ізоляції і повертається до більш нормальної траєкторії попиту", - сказав Еш Гловер з CMC Markets.

На думку аналітиків, жорсткий баланс попиту і пропозиції навряд чи покращиться.

"Якщо поточна геополітична напруженість збережеться і члени ОПЕК + не зможуть забезпечити збільшення на 400 тисяч барелів на день, макроекономічні показники в поєднанні з сильними технічними прогнозами можуть привести до того, що ціни підштовхнуться до позначки в 100 доларів, де знаходиться наступний (значимий) рівень технічного опору", - сказав Гловер.