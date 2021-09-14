Нефть подорожала до максимума за 1,5 месяца из-за шторма в Мексиканском заливе

Цены на нефть, во вторник, 14 сентября, достигли шестинедельного максимума из-за опасений, что еще один шторм может повлиять на добычу в Техасе на этой неделе. В это же время промышленность США изо всех сил пытается вернуться к нормальному уровню добычи после урагана Ида, нанесшего ущерб Мексиканскому заливу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Цены на нефть росли третью сессию подряд, при этом нефть марки Brent достигла максимума с начала сессии 2 августа.

Нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до 73,99 долларов за баррель. Нефть WTI также выросла на 0,7%, до 70,94 долларов за баррель, поднявшись ранее до 71,14 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 3 августа. В понедельник нефть марки Brent подорожала на 0,8%, а нефть марки WTI - на 1,1%.

Эвакуация с морских нефтяных платформ США в Мексиканском заливе началась в понедельник, когда наземные нефтеперерабатывающие заводы начали подготовку к тропическому шторму Николас, который направлялся к побережью Техаса с ветрами со скоростью (115 км/ч), угрожая прибрежным штатам Техасу и Луизиане, которые все еще восстанавливаются после урагана Ида.

"Инвесторы были обеспокоены тем, что Николас вызовет дальнейшие разрушения на побережье Мексиканского залива в то время, когда они пытались выяснить, как долго добыча нефти будет зависеть от Иды", - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам Rakuten Securities.

Более 40% добычи нефти и газа в Мексиканском заливе в США оставалось недоступным в понедельник, через две недели после того, как Ида обрушилась на побережье Луизианы.

Рост цен также произошел на фоне опасений по поводу перебоев в добыче нефти в Ливии.

Но Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities, ожидал, что рост цен на нефть будет недолгим.

"Потенциал роста рынка может быть ограничен, поскольку летний сезон в США закончился, в то время как есть потенциальное увеличение предложения из-за запланированных выбросов нефти из стратегических запасов в Соединенных Штатах и Китае, а также возможное возобновление экспорта нефти Ираном", - сказал он.