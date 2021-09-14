Нафта подорожчала до максимуму за 1,5 місяці через шторм в Мексиканській затоці

Ціни на нафту, у вівторок, 14 вересня, досягли шеститижневого максимуму через побоювання, що ще один шторм може вплинути на видобуток в Техасі на цьому тижні. В цей же час промисловість США щосили намагається повернутися до нормального рівня видобутку після урагану Іда, що завдав шкоди Мексиканській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ціни на нафту росли третю сесію поспіль, при цьому нафта марки Brent досягла максимуму з початку сесії 2 серпня.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,7%, до 73,99 доларів за барель. Нафта WTI також зросла на 0,7%, до 70,94 доларів за барель, піднявшись раніше до 71,14 доларів за барель, що є найвищим показником з 3 серпня. У понеділок нафта марки Brent подорожчала на 0,8%, а нафта марки WTI - на 1,1%.

Евакуація з морських нафтових платформ США в Мексиканській затоці почалася в понеділок, коли наземні нафтопереробні заводи почали підготовку до тропічного шторму Ніколас, який прямував до узбережжя Техасу з вітрами зі швидкістю (115 км / год), погрожуючи прибережним штатам Техасу і Луїзіані, які все ще відновлюються після урагану Іда.

"Інвестори були стурбовані тим, що Ніколас викличе подальші руйнування на узбережжі Мексиканської затоки в той час, коли вони намагалися з'ясувати, як довго видобуток нафти буде залежати від Іди", - сказав Сатору Йошида, аналітик з сировинних товарів Rakuten Securities.

Більше 40% видобутку нафти і газу в Мексиканській затоці в США залишалося недоступним в понеділок, через два тижні після того, як Іда обрушилася на узбережжя Луїзіани.

Зростання цін також відбулося на тлі побоювань з приводу перебоїв у видобутку нафти в Лівії.

Але Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities, очікував, що зростання цін на нафту буде недовгим.

"Потенціал зростання ринку може бути обмежений, оскільки літній сезон в США закінчився, в той час як є потенційне збільшення пропозиції через заплановані викиди нафти зі стратегічних запасів в Сполучених Штатах і Китаї, а також можливе відновлення експорту нафти Іраном",- сказав він.