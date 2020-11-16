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Нефть подорожала на фоне новостей о вакцине от коронавируса Moderna

Автор: Александр Белоус

Новая вакцина компании Moderna эффективна на 94,5%

Цены на нефть в понедельник, 16 ноября, подскочили более чем на 4%. Нефть дорожает после того, как компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь выросли на 4,2%, до 44,57 долларов за баррель к 14.20 по Гринвичу, а цена на нефть марки WTI с поставкой в декабре поднялась на 1,84 4,6%, до 41,97 долларов.

Как отметила аналитик Rystad Energy Луиза Диксон, вторая вакцина от COVID-19 показывает, что крупномасштабная программа вакцинации с достаточным количеством для населения мира теперь несколько ближе.

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Объявление Moderna было сделано после того, как Pfizer сообщила на прошлой неделе, что ее вакцина эффективна более чем на 90%, что вселяет надежду на то, что ущерб мировой экономике, вызванный пандемией, можно уменьшить.

На прошлой неделе цены на нефть WTI и Brent выросли более чем на 8% в связи с надеждами на вакцину и ожиданием того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, сохранят более низкую добычу в следующем году для поддержки цен.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

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