Нефть подорожала до 7-летнего максимума: что стало причиной

Нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до 91,31 доллара за баррель в 10:30 по киевскому времени. Нефть WTI подорожала на 0,8%, до 87,50 долларов.

Фьючерсы зафиксировали самые высокие уровни с октября 2014 года в пятницу: 91,70 долларов Brent и 88,84 долларов WTI. Это их шестой недельный прирост подряд. В январе они выросли примерно на 17%, что является максимальным показателем с февраля 2021 года.

"Основное беспокойство по поводу глобального дефицита предложения в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками заставило рынок начать неделю на сильной ноте", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

По его словам, цены продолжат рост в ожидании того, что ОПЕК+ сохранит существующую политику постепенного увеличения добычи. Он прогнозирует, что, что Brent останется выше 90 долларов, а WTI приблизится к 90 долларам.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом повлияла на цены на нефть. Конфликт из-за Украины раздувает опасения, что поставки энергоресурсов в Европу могут быть нарушены.