Нефть подорожала на 2% на фоне возможной торговой сделки между США и Китаем

В пятницу, 1 ноября, цены на нефть выросли на 2% на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая и положительных экономических данных в обеих странах, включая данные по занятости в США и производственной активности Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, нефть марки Brent подорожала на 1,10 доллара, или на 2%, до 60,72 доллара за баррель, но оставалась в курсе падения примерно на 2% за неделю.

Нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,06 доллара, или на 1,9%, до 55,24 доллара за баррель.

Сообщается, что цены на нефть выросли после того, как министр торговли США Уилбур Росс заявил в пятницу, что первоначальный "первый этап" торгового соглашения с Китаем, вероятно, будет подписан примерно в середине ноября. Ранее цены на нефть падали из-зи опасений, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может снизить спрос на нефть.

На рост цен также повлияло расширение производственной активности в Китае самыми быстрыми темпами с 2017 года, что вселило оптимизм касательно здоровья китайской экономики. В США рост рабочих мест также замедлился меньше, чем ожидалось.

Ранее РБК-Украина сообщало, что убытки мировой экономики от торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем на начало 2020 года составят 1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).