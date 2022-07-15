Нефть поднялась выше 100 долларов после рекордного падения

Цены на нефть выросли в пятницу, 15 июля, на фоне перспектив менее агрессивного повышения процентной ставки в США. Опасения по поводу восстановления спроса сдерживают рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,3%, до 100,35 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI подорожала на 0,9%, до 96,68 долларов за баррель.

"Нефть торгуется в соответствии с политикой Федеральной резервной системы и последствиями, которые она может иметь как для падения спроса, так и для доллара США", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

По его словам, рынок возвращается к базовому сценарию повышения на 75 базовых пунктов на следующей неделе по сравнению со 100 базовых пунктов вчера

Наиболее воинственные политики ФРС в четверг заявили, что они выступают за еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на политическом заседании центрального банка США в этом месяце, а не за более значительное повышение ставки, которое трейдеры поспешили оценить после того, как отчет в среду показал, что инфляция ускоряется.

Неопределенность в отношении повышения ставок и слабые экономические данные привели к тому, что оба нефтяных контракта в четверг упали до минимума, который был ниже уровня закрытия 23 февраля, за день до того, как Россия вторглась в Украину.

Тем не менее, и Brent, и WTI отыграли почти все потери к концу торговой сессии.

Опасения по поводу спроса на нефть

Однако опасения по поводу перспектив спроса продолжали сдерживать цены на нефть.

"Настроению не способствовали новые вспышки COVID-19 в Китае, которые угрожают остановить восстановление спроса. Высокие цены также, по-видимому, снизили спрос на бензин в США", - говорят аналитики ANZ Research.

Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет их добывать больше нефти.

Тем не менее, резервные мощности в странах-членах Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и неясно, сколько дополнительных мощностей Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.