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Нафта піднялася вище 100 доларів після рекордного падіння

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Токіо, П'ятниця 15 липня 2022 08:28
Нафта піднялася вище 100 доларів після рекордного падіння Фото: ціни на нафту виросли до 100 доларів в очікуванні рішення ФРС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли в п'ятницю, 15 липня, на тлі перспектив менш агресивного підвищення процентної ставки в США. Побоювання з приводу відновлення попиту стримують зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні зросли на 1,3%, до 100,35 доларів за барель, у той час як нафта марки WTI подорожчала на 0,9%, до 96,68 доларів за барель.

"Нафта торгується відповідно до політики Федеральної резервної системи та наслідків, які вона може мати як для падіння попиту, так і для долара США", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

За його словами, ринок повертається до базового сценарію підвищення на 75 базових пунктів наступного тижня в порівнянні зі 100 базових пунктів вчора

Найбільш войовничі політики ФРС в четвер заявили, що вони виступають за ще одне підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів на політичному засіданні центрального банку США в цьому місяці, а не за більш значне підвищення ставки, яке трейдери поспішили оцінити після того, як звіт в середу показав, що інфляція прискорюється.

Невизначеність щодо підвищення ставок і слабкі економічні дані призвели до того, що обидва нафтові контракти в четвер впали до мінімуму, який був нижче рівня закриття 23 лютого, за день до того, як Росія вторглася в Україну.

Проте, і Brent, і WTI відіграли майже всі втрати до кінця торгової сесії.

Побоювання щодо попиту на нафту

Проте побоювання щодо перспектив попиту продовжували стримувати ціни на нафту.

"Настрою не сприяли нові спалахи COVID-19 в Китаї, які загрожують зупинити відновлення попиту. Високі ціни також, мабуть, знизили попит на бензин в США", - говорять аналітики ANZ Research.

Тим часом президент США Джо Байден у п'ятницю вилетить до Саудівської Аравії, де візьме участь у саміті союзників по Перській затоці і закличе їх добувати більше нафти.

Тим не менш, резервні потужності в країнах-членах Організації країн-експортерів нафти закінчуються, і більшість виробників працюють на максимальній потужності, і неясно, скільки додаткових потужностей Саудівська Аравія може швидко вивести на ринок.

Нагадаємо, в Мінфіні США заявили, що світова ціна на нафту може зрости на 40% до приблизно 140 доларів за барель, якщо не буде прийнято запропоноване про стелю цін на російську нафту, що не дозволяє робити поставки нижче цієї ціни,

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