Нефть перешла к росту в ожидании ответа ОПЕК на санкции против Ирана

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 30 апреля, поднялась выше 72 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 11:05 по киевскому времени поднялась до 72,24 доллара за баррель. Это почти на 0,22% выше закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть умеренно поднимаются на ожиданиях возможного ответа ОПЕК на американские санкции против Ирана. Котировки вернулись на прежний уровень после роста на прошлой неделе до максимальных отметок с октября 2018 года. Нефть дорожала на новостях о том, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп уговорил Саудовскую Аравию нарастить поставки нефти.

Отметим, на прошлой неделе цены на нефть обрушились на фоне рекордной добычи в США. В частности, североморская нефть Brent торговалась в районе 71 доллара за баррель. Падение цены произошло после данных о новом рекордном уровне добычи в США - 12,2 млн баррелей в сутки.